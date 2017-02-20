Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Двух граждан КНДР суд Приморья отправил за решетку
Ближайшие два с половиной года они проведут в колонии общего режима, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.
Находкинский городской суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНДР. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
В октябре 2016 года иностранное судно «Смарт Дае Янг 10» под флагом КНДР осуществляло незаконный промысел кальмара в исключительной экономической зоне РФ.
Сотрудники пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю поднялись на борт и с помощью переводчика объяснили членам экипажа о необходимости буксировки судна в порт г. Находка. В ответ моряки проявили агрессию и вооружились ножами, топорами и деревянными дубинками. Виновные применили насилие к пограничникам, бросили в них металлические и деревянные предметы.
В отношении остальных 13 членов экипажа расследование уголовных дел продолжается.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Пожарные спасли человека из горящей квартиры во Владивостоке
- Двух граждан КНДР суд Приморья отправил за решетку
- В Приморье задержали наркомана с крупной партией на руках
- Показания давал под давлением...
- Пожарные развеяли слухи о сгоревшем в Приморье кинотеатре
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена
- В Приморье перед судом предстанет 29-летний мужчина за заказ сильного протеина
- Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело на организатора наркопритона
- В Приморье иностранец попытался дать взятку полицейскому
Новости раздела
- Пожарные спасли человека из горящей квартиры во Владивостоке
- Двух граждан КНДР суд Приморья отправил за решетку
- В Приморье задержали наркомана с крупной партией на руках
- Житель Приморья прописал в своей квартире 300 китайцев
- Показания давал под давлением...
- Пожарные развеяли слухи о сгоревшем в Приморье кинотеатре
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена
- В Приморье перед судом предстанет 29-летний мужчина за заказ сильного протеина
- Кости как минимум двух тигров и другие дериваты изъяты у гражданина КНР в Приморье
- В Приморье в машине иностранца обнаружили кости амурских тигров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- "Единой России" не хватило легитимности
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- В Приморье с 1 апреля резко подешевеет электроэнергия
- Выбираем лучших из лучших в бизнесе
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Центр Владивостока сместится в Артем
Мне кажется, что остальные члены экипажа им завидуют