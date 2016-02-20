В Приморье в День Святого Валентина спасли лошадь (Фото)

Оперативному дежурному Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в селе Екатериновка Партизанского района в септик частного дома провалилась лошадь. Спасатели героически спасли животное, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

Дежурная смена выехала на место происшествия. Вместе с этим по телефону спасатели предупредили селян, что необходимо откачать из септика бытовые стоки, иначе животное может просто утонуть в пятиметровой яме. Кроме этого требовалось найти подъёмный кран.

К прибытию дежурной смены часть воды из септика была откачана, что дало возможность спасателям протянуть под лошадью стропленту, предназначенную для спуска катеров. Сделать это оказалось довольно трудно, но со второй попытки удалось. Работа проводилась в гидрокомбинезонах, со страховкой.

Далее при помощи пожарной автолестницы, которую использовали вместо подъёмного крана, спасатели вытянули животное из ямы на поверхность.

Селяне искренне поблагодарили спасателей за их неравнодушие и находчивость в любых, даже самых неординарных ситуациях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.