В Приморье два часа назад произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.5 балла произошло в Приморье, в 12:32 по местному времени. Как сообщает портал Earthquakertrack.com, опасности цунами нет.

Землетрясение произошло в Уссурийском заливе на глубине 512 км, в 24 км от приморского города Фокино. В настоящий момент событие взято на контроль и за ним наблюдают специалисты по сейсмологии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.