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В Приморье два часа назад произошло землетрясение

20 Февраля 2014, 14:32 | Приморье

Землетрясение магнитудой 4.5 балла произошло в Приморье, в 12:32 по местному времени. Как сообщает портал Earthquakertrack.com, опасности цунами нет.

Землетрясение произошло в Уссурийском заливе на глубине 512 км, в 24 км от приморского города Фокино. В настоящий момент событие взято на контроль и за ним наблюдают специалисты по сейсмологии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: землетрясение  погода  цунами  природа 



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Комментарии

  • Вячеслав14:55, 20.02.2014#

    Ну ваще

  • Псевдоним22:03, 20.02.2014#

    Наверное реально на глубине 512 км под землей, только не в Уссурийском заливе а под Уссурийским заливом. . . .

  • поЦоны с раЁна08:08, 21.02.2014#

    Я бы даже сказал, глубоко под Уссурийским заливом. . . В этот раз зеленку и йод можно не покупать, никто не умрёт. . . апокали63дец откладываецца.

  • 12315:03, 20.02.2014#

    вроде как Дунай в з. Стрелок!?

  • Псевдоним15:52, 20.02.2014#

    512 метров?

  • Псевдоним16:02, 20.02.2014#

    Кто-то **** под водой просто, а растиражировали-то как!

  • Псевдоним16:06, 20.02.2014#

    Надо срочно покупать дом. А то*********

  • Псевдоним18:23, 20.02.2014#

    вот это да!

  • Лялька21:18, 20.02.2014#

    а я и не знала ,что в приморье бывают землетрясения!

  • Псевдоним21:21, 20.02.2014#

    вот это да

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:25, 20.02.2014#

    В нем и 51 метр глубины сложно найти =)

  • Не важно21:27, 20.02.2014#

    Пипец какая молния. Такое стабильно происходит. На такой глубине это фигня полная. Можно и внимание не обращать.

  • Псевдоним21:43, 20.02.2014#

    Охренеть! 500 км под землей - тоже Приморье???!!!

  • Псевдоним23:06, 20.02.2014#

    ого

  • Агроном23:58, 20.02.2014#

    Интересно, чем глубину мерили?

  • voland02:25, 21.02.2014#

    твоим наверное. . .

  • 117:22, 21.02.2014#

    Когда землетрясение происходит под морем, то географически точку его возникновения определяют как в море. Так что все верно написано.

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