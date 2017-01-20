В Приморье из оборота изъяли 20 литров спиртосодержащей продукции

Среди изъятого: косметические лосьоны, раствор для наружного применения и универсальное средство «Чистый-С», сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по г. Артему.

В г. Артем Приморского края полицейские проводят мероприятия по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Так сотрудники отдела МВД России проводят рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации непищевой спиртосодержащей продукции.

Участковыми уполномоченными, сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства совместно с представителями добровольной народной дружины «Оплот» проверено 8 торговых точек. Из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 20 литров продукции на спиртовой основе. Среди изъятого: косметический лосьон «Боярышник» и «Хлебный», раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм «Этиловый спирт», универсальное средство «Чистый-С».

В отношении 2 продавцов составлены административные протоколы по ст. 14.2 КоАП, за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлено 3 административных протокола по ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции, санкция которой предусматривает наложение штрафа на должностное лицо в размере от 10 до 15 тыс. рублей с конфискацией товара.

Иван КРЫШАН.