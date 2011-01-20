Дружинники Арсеньева выходят в патруль

В Арсеньеве 5 лет назад возродили добровольную народную дружину, которая по вечерам выходит на патрулирование городских улиц. Первое место за 2010 год присуждено ДНД «Пересвет».

Члены ДНД помогают поддерживать порядок при проведении массовых городских мероприятий. Как рассказал командир ДНД Арсеньевского городского округа Андрей БОГАТЫРЕВ, в 2010 году в охране общественного порядка совместно с сотрудниками ОВД проведено 65 рейдов. Среди членов ДНД – работники предприятий и организаций города, студенты, представители военно-спортивных клубов, казаки, ветераны. Активное участие в охране общественного порядка принимают автопатрули «ДНД-Витязь», «ДНД-Пересвет», ДНД станицы Арсеньевской Уссурийского казачьего войска, ДНД управления образования. ДНД тесно взаимодействует с частными охранными предприятиями города, отделом вневедомственной охраны.

В охране общественного порядка особо отличились члены ДНД «Витязь» В. КАЗАКОВ и Л. ЖУКОВ. Администрация города поддерживает движение дружинников и недавно при ее содействии в микрорайоне Арсеньева открылся опорный пункт милиции.