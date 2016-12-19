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В Приморье суд поместил несовершеннолетнего в специальное учреждение закрытого типа
Около года подросток неоднократно становился фигурантом уголовных дел, возбужденным по фактам кражи, однако, в связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности в отношении него было вынесено 7 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.
Комиссией по делам несовершеннолетних Кавалеровского муниципального района направлено в суд ходатайство о помещении несовершеннолетнего воспитанника школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей п. Кавалерово, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Как установлено в судебном заседании, в период с сентября 2015 по октябрь 2016 подросток неоднократно становился фигурантом уголовных дел. Также несовершеннолетний был замечен в употреблении спиртных напитков, неоднократно нарушал учебную дисциплину, по заключению психолого-медико-педагогической комиссии ребенок требует особого педагогического подхода.
С 26.01.2016 по 24.02.2016 подросток уже содержался в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, однако, на путь исправления не встал и в августе - октябре 2016 снова совершил кражу чужого имущества.
Суд, согласившись с мнением прокуратуры о необходимости направления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение, удовлетворил ходатайство комиссии.
По решению суда подросток помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, затем будет направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 2 года.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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