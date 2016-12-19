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В Приморье по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

19 Декабря 2016, 14:57 | Приморье

Теперь ему грозит до 4-х лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный похитил у нее сотовый телефон марки Самсунг. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей. На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. Опросив потерпевшую, полицейские составили фоторобот предполагаемого преступника.

В ходе отработки микрорайона по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В ходе осмотра обнаружен и изъят похищенный телефон. Средство сотовой связи возвращено законной владелице.

Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Весной 2016 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ, грабеж.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: происшествие 



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