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Приморцам в преддверии Нового года расскажут, как отличить настоящий алкоголь от подделки
19 Декабря 2016, 14:55 | Приморье
Онлайн-конференция с директором департамента лицензирования и торговли Приморья Еленой Коваль пройдет в четверг, 22 декабря. Елена Коваль ответит на вопросы с 12.00 до 13.00, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ходе конференции Елена Коваль в преддверии новогодних праздников расскажет, как проверить легальность алкогольной продукции, а также о мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий.
Свои вопросы для спикера можно направлять на электронный адрес ko_rv@primorsky.ru.
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