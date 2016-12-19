Приморцам в преддверии Нового года расскажут, как отличить настоящий алкоголь от подделки

Онлайн-конференция с директором департамента лицензирования и торговли Приморья Еленой Коваль пройдет в четверг, 22 декабря. Елена Коваль ответит на вопросы с 12.00 до 13.00, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе конференции Елена Коваль в преддверии новогодних праздников расскажет, как проверить легальность алкогольной продукции, а также о мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Свои вопросы для спикера можно направлять на электронный адрес ko_rv@primorsky.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.