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Пожарные оказали помощь пострадавшим в ДТП в Приморье
В результате аварии пострадало 5 человек, один из них оказался зажат в микроавтобусе, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В понедельник, 19 декабря в 11.30 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в г. Артем в районе дома №21 по улице Фрунзе произошло ДТП с участием микроавтобуса Nissan Vanette и внутригородского рейсового автобуса ПАЗ №101, сообщением г.Артем – ст.Угольная.
Немедленно на место аварии были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения, машины скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.
Прибыв на место происшествия, пожарные 24 пожарно-спасательной части 19 отряда Федеральной противопожарной службы немедленно приступили к оказанию помощи пострадавшим. По результатам осмотра, автобусы получили кузовные повреждения, розлива нефтепродуктов нет. Один человек из микроавтобуса Nissan Vanette оказался зажат в салоне автомобиля. Задействовав гидравлический инструмент, пожарные провели комплекс мер по деблокированию пострадавшего, далее пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 5 человек, погибших нет: 3 человека из автобуса ПАЗ и 2 человека из микроавтобуса Nissan Vanette, прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, были доставлены в городскую больницу №1.
Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 10 человек и 3 ед. техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 1 ед. техники.
Иван КРЫШАН.
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