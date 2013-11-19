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В Приморье судебного пристава поймали за руку
Сотрудниками отдела противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю выявлены противоправные действия со стороны судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Партизанскому городскому округу.
Так, было установлено, что в период с 11.06.2013 по 30.06.2013 судебный пристав-исполнитель, совершая исполнительские действия в рамках 19 исполнительных производств по взысканию задолженности перед гражданами и организациями, пени, штрафов и государственной пошлины, присвоила переданные ей должниками денежные средства в размере 28 215 рублей. Исполнительные производства судебный пристав-исполнитель провела как оконченные фактическим исполнением в электронной базе, однако в действительности постановления об окончании вынесены не были, исполнительные производства в архив не передавались.
По материалам УФССП России по Приморскому краю 11.11.2013 года Следственным отделом по г. Партизанск Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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