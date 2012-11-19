В Приморье во время нереста задержано свыше 5 тонн браконьерских лососей

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября, ZRPRESS. Россельхознадзором совместно с ГИБДД УВД по Приморскому краю на дорогах Приморья за период нереста лососёвых была выявлена перевозка свыше 5 тонн свежевыловленных рыб лососёвых пород без ветеринарных сопроводительных документов.

Вся рыба была добыта браконьерским способом в устьях нерестовых рек Приморского края. Продукция была исключена из оборота, по всем 94 случаям возбуждены дела об административном правонарушении.

В ходе нереста на реках Приморского края лососёвых видов рыб, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками ГИБДД на дорогах края была выявлена перевозка 94 партий браконьерской рыбы, в подавляющем большинстве случаев это была кета.

Так, за прошедшие несколько недель нереста на реках Приморья тихоокеанских лососей, инспекторами ГИБДД и Россельхознадзора была выявлена транспортировка 5360 килограммов нелегально добытой рыбы. На все без исключения транспортируемые партии лососёвых отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество перевозимой рыбопродукции.

В настоящее время все нелегальные партии лососёвых исключены из оборота, по всем 94 случаям нарушений ветеринарного законодательства возбуждены дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.