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В Приморье продолжаются активные поиски пропавшего ребенка

19 Октября 2011, 18:05 | Приморье

Появились новые подробности в деле пропавшего в пригороде Владивостока 10-летнего Сережи Полевого.

19 октября в поисковых мероприятиях участвуют 25 нарядов патрульно-постовой службы, 20 экипажей вневедомственной охраны, 20 нарядов ГИБДД, более 40 сотрудников уголовного розыска, участковые уполномоченные, психологи, а также кинологические отряды полиции.

Тщательно осматриваются побережье бухты, сопки и склоны по направлению к морю, расщелины. Катера со спецтехникой патрулируют морскую акваторию.

Уже появились первые результаты работы профессиональных водолазов службы спасения. На дне бухты Стеклянная найдена видеокамера, предположительно, принадлежащая родителям пропавшего мальчика, мама Сережи эту информацию не подтверждает. К работе подключились эксперты.

Акваторию Уссурийского залива продолжают патрулировать два больших катера МЧС, на глубине их поддерживают 8 водолазов.

К мероприятиям по розыску ребенка подключились волонтеры. Неравнодушные граждане откликнулись на призыв о помощи и оказывают содействие в поисках мальчика.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
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