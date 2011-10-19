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К восьми месяцам исправительных работ приговорена жительница Приморья за хищение электроэнергии

19 Октября 2011, 17:40 | Приморье

Вступил в законную силу приговор мирового суда в отношении жительницы Пограничного района Приморского края. Судом было установлено, что в период с октября 2009 г. по июль 2011 г. потребитель трижды самовольно подключалась к сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Так, будучи отключенной от электроснабжения за долги перед Уссурийским отделением филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, еще в июне 2009 г. нигде не работающая жительница с. Нестеровка в октябре, минуя прибор учета, самовольно подключилась к линии электропередач путем наброса проводов. В течение четырех месяцев нарушительница безучетно пользовалась электричеством, потребив около 4,5 тысяч кВт/ч электроэнергии на сумму более 6 тысяч рублей.

Спустя неделю после повторного отключения, женщина вновь самовольно подключилась к электросетям. На этот раз она безучетно пользовалась электроэнергией с февраля по июль 2010 г., потребив более 4,7 тысяч кВт/ч на сумму свыше 7 тысяч рублей. В третий раз, самовольно подключившись к ЛЭП, нарушительница в течение 10 месяцев пользовалась электроэнергией, минуя прибор учёта. В этот период ее безучетное потребление составило 9,5 кВт/ч на сумму более 16 тысяч рублей.

Таким образом, своими преступными действиями недобросовестный потребитель причинила ущерб филиалу ОАО "ДЭК" - Дальэнергосбыт на общую сумму свыше 29 тысяч рублей. Совершенные преступления предусмотрены ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса РФ - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Суд приговорил обвиняемую к восьми месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 5% в пользу государства, а также обязал её трудоустроиться.

С начала года по материалам, переданным специалистами Уссурийского отделения Дальэнергосбыта в правоохранительные органы, возбуждено пять уголовных дел в отношении физических лиц по статье 165 УК РФ. Судами уже вынесено четыре обвинительных приговора. Уголовные наказания в виде условного лишения свободы сроком до 6 месяцев, обязательных либо исправительных работ понесли жители Пограничного, Хорольского и Ханкайского районов.

Автор: Пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК»
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