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Бывший приморский участник «Дом-2» осужден к 16 годам лишения свободы

19 Октября 2011, 15:13 | Приморье

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении группы лиц по предварительному сговору, состоявшей из двух жителей г. Владивостока.

Суд признал 28-летнего Михаила П. виновным в незаконной пересылке наркотиков, совершенной в составе преступной группы в особо крупном размере (п. «г», ч. 3, ст. 228.1 УК РФ), в незаконном приобретении, хранении и пересылке сильнодействующих веществ в особо крупном размере с целью сбыта (ч. 3, ст. 234 УК РФ). Кроме этого, суд согласился с доказательствами обвинения по ч. 1, ст. 30, п. «г», ч. 3, ст. 228.1 УК РФ – приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере и ч. 2, ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере. В итоге он осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщник, 29-летний Сергей П. получил 8 лет лишения свободы условно.

Напомним, что участники преступной группы были задержаны сотрудниками краевого наркоконтроля в марте 2010 года. Тогда в ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские перекрыли канал поставки «клубных наркотиков» из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Оперативники задержали наркодельцов после получения ими посылки, в которой находилось 996 таблеток хлорфенилпиперазина – сильнодействующего вещества, аналогичного по своим свойствам известному в «клубной» среде «экстази» и почти 1 килограмм метамфетамина. Кроме того, в машине, а также в квартире были изъяты свертки с кокаином общей массой более 27 грамм.

Добавим, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ максимальное наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков составляет до 20 лет лишения свободы.

Автор: Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю
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