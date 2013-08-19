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В Приморье свыше 500 тонн сои оказались заражены семена сильного аллергена
Приморским филиалом Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзора в партии сои объемом в 544 тонны, предназначенной к поставке в Алтайский край, выявлена зараженность семенами карантинного для России сорного растения, которым является амброзия полыннолистная, вызывающая у человека сильные аллергические заболевания.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалистами Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» в 8 железнодорожных вагонах с зерном сои, предназначенных к поставке в Алтайский край, обнаружены семена амброзии полыннолистной, которая является карантинным для сельского хозяйства Российской Федерации сорным растением.
Лабораторные исследования показали, что заражению семенами амброзии в общей совокупности подверглось 544 тонны зерна сои. В настоящее время все 8 вагонов с заражённой продукцией, по письменному согласованию с Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, направлены на предприятие переработки зерна, использующее технологию, лишающую семена их жизнеспособности, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
По информации специалистов карантина растений, в результате массового распространения амброзии полыннолистной резко возрастает опасность заболевания людей такими заболеваниями, как амброзийный поллиноз, бронхиальная астма, крапивница, мигрень, вызываемыми попаданием в дыхательные пути пыльцы амброзии.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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