В Приморье свыше 500 тонн сои оказались заражены семена сильного аллергена

Приморским филиалом Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзора в партии сои объемом в 544 тонны, предназначенной к поставке в Алтайский край, выявлена зараженность семенами карантинного для России сорного растения, которым является амброзия полыннолистная, вызывающая у человека сильные аллергические заболевания.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалистами Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» в 8 железнодорожных вагонах с зерном сои, предназначенных к поставке в Алтайский край, обнаружены семена амброзии полыннолистной, которая является карантинным для сельского хозяйства Российской Федерации сорным растением.

Лабораторные исследования показали, что заражению семенами амброзии в общей совокупности подверглось 544 тонны зерна сои. В настоящее время все 8 вагонов с заражённой продукцией, по письменному согласованию с Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, направлены на предприятие переработки зерна, использующее технологию, лишающую семена их жизнеспособности, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По информации специалистов карантина растений, в результате массового распространения амброзии полыннолистной резко возрастает опасность заболевания людей такими заболеваниями, как амброзийный поллиноз, бронхиальная астма, крапивница, мигрень, вызываемыми попаданием в дыхательные пути пыльцы амброзии.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.