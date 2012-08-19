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В одном из портов Приморья произошел разлив нефтепродуктов
ПРИМОРЬЕ, 19 августа, ZRPRESS. 19 августа в 08.40 (хбр) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о разливе нефтепродуктов при приеме мазута на танкер на причале порта Восточный залива Находка. Разлив составил около 3 тонн мазута, по уточнённым данным большая часть нефтепродуктов при утечке осталась на судне, в акваторию попало около 300 кг. Работы по ликвидации разлива планируется завершить к 14.00 (хбр).
С целью локализации нефтепродуктов на воде вокруг танкера выставлено 2 уровня боновых заграждений. Проводится ликвидация разлива путем сбора нефтепродуктов с поверхности воды.
Для контроля обстановки на месте находится спасательное судно «Лазурит» и группа Морского специализированного подразделения Дальневосточного филиала бассейнового аварийно-спасательного управления (ДВ БАСУ).
«Золотой Рог».
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