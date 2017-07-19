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В Приморье мэра города перевели под домашний арест
Арестованного в 2016 году мэра Дальнегорска выпустили из СИЗО Владивостока, где он провел около семи месяцев. По решению Ленинского суда Владивостока, глава ДГО переведен под домашний арест, который продлится как минимум до 13 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что избранный в 2013 году мэром Дальнегорска Игорь САХУТА был взят под стражу в декабре минувшего года. Следствие подозревает его в злоупотреблении служебными полномочиями при реализации мероприятий по расселению аварийного жилья, что повлекло за собой ущерб для бюджета. В начале 2017 года управление СКР по Приморскому краю возбудило в отношении Сахуты новое дело, связанное с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
13 июля, в ходе очередного заседания о продлении меры пресечения для чиновника, представитель прокуратуры не поддержал заявленное следствием ходатайство о дальнейшем содержании Игоря Сахуты в СИЗО. В итоге суд постановил изменить меру пресечения на домашний арест сроком на два месяца. По словам источника, хорошо осведомленного о деле мэра Дальнегорска, отбывать домашний арест он будет во Владивостоке. При этом полномочий главы ДГО, которые истекают в ноябре 2018 года, Игорь Сахута с себя не слагал.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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