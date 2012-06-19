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По фактам гибели людей в двух портах Приморья заведены уголовные дела
ПРИМОРЬЕ, 19 июня, ZRPRESS. Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждены уголовные дела по фактам гибели портовых рабочих в результате нарушения правил охраны труда.
По версии следствия, в феврале 2012 года на территории грузового склада ОАО «Торговый порт Посьет» водитель автопогрузчика начал движение транспортного средства задним ходом, не убедившись в безопасности совершаемого маневра и не подав предупредительный сигнал. В результате допущенных нарушений совершен наезд автопогрузчика на женщину-работника порта.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.
По материалам другого уголовного дела установлено, что зимой прошлого года на территории ОАО «Находкинский морской торговый порт» проводилась выгрузка кокса из полувагонов. Во время выгрузки крановщик портального крана, не убедившись в отсутствии в опасной зоне работ людей, начал перемещать грейфер крана. Это привело к тому, что движущимся грузозахватом был нанесен удар по находящемуся на планшире полувагона докеру-механизатору. От полученного сильного удара рабочий упал на дно выгруженного полувагона. Полученные телесные повреждения оказались смертельными.
Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Максимальное наказание за данное преступление составляет 3 года лишения свободы.
Расследование уголовных дел продолжается, сообщила «ЗР» официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Наталья Салкина.
«Золотой Рог».
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