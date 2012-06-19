По фактам гибели людей в двух портах Приморья заведены уголовные дела

ПРИМОРЬЕ, 19 июня, ZRPRESS. Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждены уголовные дела по фактам гибели портовых рабочих в результате нарушения правил охраны труда.

По версии следствия, в феврале 2012 года на территории грузового склада ОАО «Торговый порт Посьет» водитель автопогрузчика начал движение транспортного средства задним ходом, не убедившись в безопасности совершаемого маневра и не подав предупредительный сигнал. В результате допущенных нарушений совершен наезд автопогрузчика на женщину-работника порта.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.

По материалам другого уголовного дела установлено, что зимой прошлого года на территории ОАО «Находкинский морской торговый порт» проводилась выгрузка кокса из полувагонов. Во время выгрузки крановщик портального крана, не убедившись в отсутствии в опасной зоне работ людей, начал перемещать грейфер крана. Это привело к тому, что движущимся грузозахватом был нанесен удар по находящемуся на планшире полувагона докеру-механизатору. От полученного сильного удара рабочий упал на дно выгруженного полувагона. Полученные телесные повреждения оказались смертельными.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Максимальное наказание за данное преступление составляет 3 года лишения свободы.

Расследование уголовных дел продолжается, сообщила «ЗР» официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Наталья Салкина.

«Золотой Рог».