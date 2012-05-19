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Названа возможная причина взрывов на приморском арсенале
ПРИМОРЬЕ, 19 мая, ZRPRESS. Прокуратура начала проверку по факту пожара и взрывов на складе боеприпасов в Приморском крае. Как сообщил источник в прокуратуре Восточного военного округа, на место происшествия выехала группа сотрудников надзорного ведомства.
В ходе проверки будет внимательно изучаться документация воинской части, соблюдение правил техники безопасности и другие аспекты деятельности склада. Источник предположил, что пожар и взрывы могли произойти из-за ошибок при утилизации боеприпасов.
Ранее сообщалось, что к расследованию ЧП подключился Следственный комитет РФ. По факту взрывов на арсенале возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.349 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
На место инцидента прибыли военные следователи, которые изымают из воинской части документацию, регламентирующую проведение работ по утилизации боеприпасов, и допрашивают свидетелей.
По информации СК РФ, инцидент произошел 18 мая около 09:40 мск. На площадке с боеприпасами, подлежащими утилизации, произошел пожар и последующие взрывы. Точная причина ЧП пока не известна.
В результате, по предварительным данным, пострадали двое солдат-срочников: один был ранен в руку, второй контужен.
На горящем складе находится около 500 вагонов со снарядами. Из двух расположенных поблизости населенных пунктов эвакуированы около 700 человек, пишет РБК.
МЧС подготовило к вылету из Москвы два самолета Ил-76 и робототехнику для ликвидации пожара. Кроме того, с ближайших станций к месту возгорания направлены два пожарных поезда. Готовы принять участие в тушении пожара два вертолета Ми-8, один вертолет Ми-26 и самолет Бе-200 МЧС РФ из Хабаровска.
«Золотой Рог».
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