www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Пожар на арсенале в Приморье ликвидирован, но есть задымление

19 Мая 2012, 14:43 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 19 мая, ZRPRESS. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, прилетевший из Москвы во Владивосток в связи со взрывами и пожаром на военном арсенале в окрестностях села Сунгач Спасского района, на вертолете в субботу утром прибыл в район ЧП и с воздуха оценил ситуацию на территории военных складов.

"Осмотр с воздуха показал, что очагов огня на территории арсенала нет, однако местами - задымление. Тем не менее с помощью специальной техники сегодня на складах будет вестись проливка. Будут приняты все меры во избежание возгорания. В том числе в ближайшее время должен из Москвы прибыть самолет со специальной техникой - роботами", - заявил губернатор в беседе с журналистами.

Артиллерийский склад войсковой части 86792, расположенный в 280 километрах северо-восточнее Владивостока, загорелся в пятницу при подготовке боеприпасов к утилизации. Снаряды начали детонировать. Следственный комитет сообщает о двух пострадавших военнослужащих. Из района происшествия было эвакуировано более 2 тысяч человек - жители населенных пунктов Духовское, Сунгач, Зеленодольское и Новорусановка. Взрывы на складе прекратились. В результате ЧП пострадали двое военнослужащих.

В Дальневосточном региональном центре МЧС России продолжает работать оперативный штаб. Обстоятельства и масштаб происшествия уточняются, пишет РИА "Новости".

По факту пожара и взрывов боеприпасов возбуждено уголовное дело по нарушению правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По словам губернатора, благодаря оперативно принятым мерам население не пострадало. В ближайшее время жители начнут возвращаться в свои дома.

"В первой половине дня в селе Духовском состоится заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрывов на арсенале. Предстоит глубоко проанализировать ситуации, наметить план действий по ликвидации последствий ЧП, а также оценить предварительную сумму ущерба", - сказал Миклушевский.

Более 700 спасателей и военных, а также 160 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и два вертолета Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС России, ликвидируют последствия ЧП.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru