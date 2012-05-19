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Пожар на арсенале в Приморье ликвидирован, но есть задымление
ПРИМОРЬЕ, 19 мая, ZRPRESS. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, прилетевший из Москвы во Владивосток в связи со взрывами и пожаром на военном арсенале в окрестностях села Сунгач Спасского района, на вертолете в субботу утром прибыл в район ЧП и с воздуха оценил ситуацию на территории военных складов.
"Осмотр с воздуха показал, что очагов огня на территории арсенала нет, однако местами - задымление. Тем не менее с помощью специальной техники сегодня на складах будет вестись проливка. Будут приняты все меры во избежание возгорания. В том числе в ближайшее время должен из Москвы прибыть самолет со специальной техникой - роботами", - заявил губернатор в беседе с журналистами.
Артиллерийский склад войсковой части 86792, расположенный в 280 километрах северо-восточнее Владивостока, загорелся в пятницу при подготовке боеприпасов к утилизации. Снаряды начали детонировать. Следственный комитет сообщает о двух пострадавших военнослужащих. Из района происшествия было эвакуировано более 2 тысяч человек - жители населенных пунктов Духовское, Сунгач, Зеленодольское и Новорусановка. Взрывы на складе прекратились. В результате ЧП пострадали двое военнослужащих.
В Дальневосточном региональном центре МЧС России продолжает работать оперативный штаб. Обстоятельства и масштаб происшествия уточняются, пишет РИА "Новости".
По факту пожара и взрывов боеприпасов возбуждено уголовное дело по нарушению правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По словам губернатора, благодаря оперативно принятым мерам население не пострадало. В ближайшее время жители начнут возвращаться в свои дома.
"В первой половине дня в селе Духовском состоится заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрывов на арсенале. Предстоит глубоко проанализировать ситуации, наметить план действий по ликвидации последствий ЧП, а также оценить предварительную сумму ущерба", - сказал Миклушевский.
Более 700 спасателей и военных, а также 160 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и два вертолета Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС России, ликвидируют последствия ЧП.
«Золотой Рог».
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