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В 280 километрах от Владивостока прогремели взрывы
ПРИМОРЬЕ, 18 мая, ZRPRESS. На складе Минобороны в Приморье, где хранятся 100-миллиметровые снаряды, произошел пожар. "Склад расположен в 280 километрах северо-восточнее Владивостока и в 7 километрах от населенного пункта Сунгач", - приводит РИА "Новости" слова представителя управления информации МЧС России.
Источник агентства рассказал, что на складе сдетонировали снаряды. "После возникновения пожара на складе артиллерийских боеприпасов произошла их детонация", - отметил он. Пока эта версия является основной.
"Сейчас проводится эвакуация мирных жителей из близлежащих населенных пунктов. Идет тушение пожара", - рассказали корреспонденту "Yтра" в ГУ МЧС по Приморскому краю. Из Духовского и Сунгача эвакуируют 700 человек. В Дальневосточном региональном центре МЧС сообщили, что планируется вывезти жителей еще двух населенных пунктов. "Готовятся к эвакуации поселки Новорусановка и Зеленодольское, где проживают 1,1 тысячи человек", - добавил он.
На место происшествия отправились два пожарных поезда МЧС РФ. По словам представителя ведомства, при необходимости к операции привлекут два вертолета Ми-8, один Ми-6, самолет В-200, которые базируются в Хабаровске. Еще два Ил-76 готовы вылететь из Москвы. Как сообщил представитель дальневосточного регионального центра МЧС, работы осложняются тем, что существует опасность взрыва боеприпасов.
По предварительным данным, в результате пожара погибших нет, пострадал один человек. "Легкое ранение в ногу, по предварительным данным, получил один военнослужащий", - добавил представитель МЧС. Также сообщается, что на участке Дальневосточной железной дороги в районе пожара остановлено три пассажирских поезда, которые следовали из Владивостока в западном направлении.
"Остановлены пассажирские поезда №351 сообщением Владивосток - Советская Гавань, №240 сообщением Владивосток - Москва, №386 сообщением Владивосток - Благовещенск", - уточнил представитель Дальневосточной железной дороги. Он добавил, что поезда остановлены на неопределенный срок в безопасном месте.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения в опасными предметами.
По последней информации, взрывы на складе боеприпасов в Приморье прекратились.
"Действительно, взрывы на складе прекратились", - сказал Гордеев начальник пресс-службы Восточного военного округа подполковник Александр Гордеев, слова которого цитирует РИА Новости.
Других подробностей он не уточнил.
Напомним, ранее сообщалось, что пожарные не могут приступить к тушению пламени на складе из-за высокой интенсивности подрыва боеприпасов. Уточнялось также, что находившиеся на месте пожарные расчеты ожидали снижения интенсивности горения и прекращения подрыва.
Артиллерийский склад войсковой части 86792, расположенный в 280 километрах северо-восточнее Владивостока, загорелся сегодня при подготовке боеприпасов к утилизации. Снаряды начали детонировать.
Следственный комитет сообщил двух пострадавших военнослужащих.
«Золотой Рог».
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