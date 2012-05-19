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В 280 километрах от Владивостока прогремели взрывы

19 Мая 2012, 01:36 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 18 мая, ZRPRESS. На складе Минобороны в Приморье, где хранятся 100-миллиметровые снаряды, произошел пожар. "Склад расположен в 280 километрах северо-восточнее Владивостока и в 7 километрах от населенного пункта Сунгач", - приводит РИА "Новости" слова представителя управления информации МЧС России.

Источник агентства рассказал, что на складе сдетонировали снаряды. "После возникновения пожара на складе артиллерийских боеприпасов произошла их детонация", - отметил он. Пока эта версия является основной.

"Сейчас проводится эвакуация мирных жителей из близлежащих населенных пунктов. Идет тушение пожара", - рассказали корреспонденту "Yтра" в ГУ МЧС по Приморскому краю. Из Духовского и Сунгача эвакуируют 700 человек. В Дальневосточном региональном центре МЧС сообщили, что планируется вывезти жителей еще двух населенных пунктов. "Готовятся к эвакуации поселки Новорусановка и Зеленодольское, где проживают 1,1 тысячи человек", - добавил он.

На место происшествия отправились два пожарных поезда МЧС РФ. По словам представителя ведомства, при необходимости к операции привлекут два вертолета Ми-8, один Ми-6, самолет В-200, которые базируются в Хабаровске. Еще два Ил-76 готовы вылететь из Москвы. Как сообщил представитель дальневосточного регионального центра МЧС, работы осложняются тем, что существует опасность взрыва боеприпасов.

По предварительным данным, в результате пожара погибших нет, пострадал один человек. "Легкое ранение в ногу, по предварительным данным, получил один военнослужащий", - добавил представитель МЧС. Также сообщается, что на участке Дальневосточной железной дороги в районе пожара остановлено три пассажирских поезда, которые следовали из Владивостока в западном направлении.

"Остановлены пассажирские поезда №351 сообщением Владивосток - Советская Гавань, №240 сообщением Владивосток - Москва, №386 сообщением Владивосток - Благовещенск", - уточнил представитель Дальневосточной железной дороги. Он добавил, что поезда остановлены на неопределенный срок в безопасном месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения в опасными предметами.

По последней информации, взрывы на складе боеприпасов в Приморье прекратились.

"Действительно, взрывы на складе прекратились", - сказал Гордеев начальник пресс-службы Восточного военного округа подполковник Александр Гордеев, слова которого цитирует РИА Новости.

Других подробностей он не уточнил.

Напомним, ранее сообщалось, что пожарные не могут приступить к тушению пламени на складе из-за высокой интенсивности подрыва боеприпасов. Уточнялось также, что находившиеся на месте пожарные расчеты ожидали снижения интенсивности горения и прекращения подрыва.

Артиллерийский склад войсковой части 86792, расположенный в 280 километрах северо-восточнее Владивостока, загорелся сегодня при подготовке боеприпасов к утилизации. Снаряды начали детонировать.

Следственный комитет сообщил двух пострадавших военнослужащих.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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