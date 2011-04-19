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Задержанные в порту Владивостока иномарки опасности для здоровья не представляют
Роспотребнадзор Приморского края отверг обвинения в свой адрес, прозвучавшие со стороны Владивостокского морского торгового порта и Дальневосточного таможенного управления, по вопросу о судьбе «радиоактивных» иномарок.
Напомним, ранее сообщалось, что в порту Владивостока задержаны 49 поступивших из Японии транспортных средств с зафиксированным превышением естественного радиационного фона. 7 автомобилей с аналогичным «диагнозом» также задержаны в порту Находки. ДВТУ и ВМТП через средства массовой информации обвинили Роспотребнадзор Приморского края в том, что ведомство затягивает решение вопроса по принятию или отказу в доступе автомобилей на территорию Российской Федерации.
«Золотой Рог» попросил руководство Роспотребнадзора прокомментировать сложившуюся ситуацию, и сегодня, 19 апреля, мы получили официальный ответ и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю М.В. Поляковой на свой запрос. В нем, в частности говорится:
«По предписанию Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю специалистами аккредитованной лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» своевременно был проведен радиационный контроль всех 49 единиц автомобильной техники. Согласно протоколам радиационного контроля установлено несоответствие 26 единиц автотехники требованиям временных рекомендаций по организации радиационного контроля грузов, прибывающих из Японии, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.03.2011, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
В адрес грузополучателей 15 автомобилей своевременно направлены предписания о проведении мероприятий по дезактивации с привлечением специализированной организации ООО «ПримТехнополис».
По 11 автомобилям в настоящее время Владивостокской таможней не представлены сведения о грузополучателях, что не позволяет организовать проведение необходимых мероприятий.
Вышеуказанные легковые автомобили находятся в зоне таможенного контроля в п. Владивосток на специально отведенных огороженных площадках, установлены соответствующие знаки. Опасности для жизни и здоровья работников порта данная техника не представляет.
О фактах ввоза радиационно-загрязненных грузов Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проинформировано Генеральное консульство Японии во Владивостоке (06.04.1011), дополнительно направлено обращение Генеральному консулу Японии о принятии мер по предотвращению отправки радиационно-загрязненного груза (11.04.2011).
Принятие решения о разрешении или запрещении ввоза данного гpyзa не входит в полномочия территориальных органов Роспотребнадзора, т.к. не является подконтрольным товаром".
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