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Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Разговоры экс-мэра Владивостока активно прослушивали силовики
В Москве продолжается судебный процесс над бывшим мэром Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ, его братом Андреем ПУШКАРЕВЫМ и экс-директором МУП «Дороги Владивостока» Андреем ЛУШНИКОВЫМ. В минувший вторник, 13 марта, Тверской районный суд столицы изучил несколько томов уголовного дела, а гособвинение и защитники фигурантов дела поспорили насчет законности прослушки телефонных разговоров бывшего градоначальника.
Адвокаты бывшего главы города высказали намерение использовать материалы прослушки, однако в связи с необходимостью согласовать эту позицию с Игорем Пушкаревым в заседании был объявлен перерыв. Отметим, что сам обвиняемый в преступлениях экс-глава приморской столицы в конце очередного судебного заседания сделал акцент на следующем: если бы у правоохранительных органов были основания сомневаться в его честности, его не допустили бы до выборов главы Владивостока в 2013 году.
К тому времени, по версии следствия, Игорь Пушкарев уже реализовал предполагаемую незаконную схему по ограничению конкуренции при закупках МУП «Дороги Владивостока» материалов у холдинга «Востокцемент». Однако расследование Федеральной антимонопольной службы по данным обстоятельствам, впоследствии «выросшее» в арбитражный и уголовный процессы, началось позже – осенью 2014-го.
Следующее заседание по делу Пушкаревых-Лушникова намечено на 27 марта. А накануне, 26 марта, коллегия Московского городского суда по уголовным делам рассмотрит апелляционную жалобу защитников экс-мэра и других обвиняемых на продление срока их содержания под стражей до 26 апреля 2018 года. Напомним, что Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся в СИЗО «Матросская тишина» с начала июня 2016 года, а Андрей Пушкарев был помещен под домашний арест в конце того же месяца.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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