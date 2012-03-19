Житель Приморского края по решению судебных приставов был снят с рейса за долги

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Задолженность жителя Приморского края по оплате коммунальных платежей превысила 32 тысячи рублей.

В отделе судебных приставов по г. Большой Камень было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Н. задолженности по оплате услуг ЖКХ в размере более 32 тысяч рублей. В установленные для добровольного исполнения сроки должник требования исполнительных документов не выполнил. В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении гражданина Н. были применены меры принудительного исполнения. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за границу.

В свою очередь должник, работающий механиком на рыболовном судне, был снят с очередного рейса пограничной службой и доставлен на берег. В течение суток он погасил задолженность в полном объеме и смог вернуться на судно.

В целом же за 12 месяцев 2011 года в отношении жителей Приморья в рамках возбужденных исполнительных производств было вынесено более 6 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Общая сумма задолженности приморцев составила при этом 1 млрд 998 млн 804 тыс. рублей. Преимущественно постановления выносились в отношении должников по кредитам, алиментам, а также в пользу налоговых органов и предприятий, оказывающих коммунальные услуги, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.