В Приморье тонированные окна Прадо стали причиной смерти двухлетнего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок.

В 8.20 в Арсеньеве на ул. Садовой около дома № 2 по тротуару шли мама с сыном. Они уже обошли припаркованную возле подъезда автомашину Тойота Ленд Крузер Прадо, когда водитель Прадо стал сдавать назад, не заметив пешеходов, которые находились спиной к машине и также не видели, что она начала движение.

Все стёкла транспортного средства оказались затонированными. Задним бампером Тойоты маму и ребенка ударило, и они упали. Женщина пострадала незначительно, а вот голова ребенка оказалась прямо под колесом внедорожника. Малыш, которому не исполнилось еще и двух лет, погиб на глазах у матери. По данному происшествию возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.