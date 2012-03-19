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В Приморье тонированные окна Прадо стали причиной смерти двухлетнего ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок.
В 8.20 в Арсеньеве на ул. Садовой около дома № 2 по тротуару шли мама с сыном. Они уже обошли припаркованную возле подъезда автомашину Тойота Ленд Крузер Прадо, когда водитель Прадо стал сдавать назад, не заметив пешеходов, которые находились спиной к машине и также не видели, что она начала движение.
Все стёкла транспортного средства оказались затонированными. Задним бампером Тойоты маму и ребенка ударило, и они упали. Женщина пострадала незначительно, а вот голова ребенка оказалась прямо под колесом внедорожника. Малыш, которому не исполнилось еще и двух лет, погиб на глазах у матери. По данному происшествию возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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