Более 15 литров спиртосодержащей продукции изъяли в Приморье

Без сопроводительных документов продавали универсальное средство «Чистый С», сообщили в Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по Ханкайскому району.

Сотрудниками отдела МВД России по Ханкайскому району совместно с членами добровольной народной дружины осуществляются рейды по выявлению и пресечению незаконной розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

В ходе рейдовых мероприятий полицейскими и дружинниками в магазине в селе Камень-Рыболове выявлен факт реализации спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. Полицейскими изъято и направлено на исследование более 15 литров универсального средства "Чистый С".

В отношении владельца магазина составлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН. Фото – УМВД России.