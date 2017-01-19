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Более 15 литров спиртосодержащей продукции изъяли в Приморье
Без сопроводительных документов продавали универсальное средство «Чистый С», сообщили в Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по Ханкайскому району.
Сотрудниками отдела МВД России по Ханкайскому району совместно с членами добровольной народной дружины осуществляются рейды по выявлению и пресечению незаконной розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими и дружинниками в магазине в селе Камень-Рыболове выявлен факт реализации спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. Полицейскими изъято и направлено на исследование более 15 литров универсального средства "Чистый С".
В отношении владельца магазина составлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Иван КРЫШАН. Фото – УМВД России.
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