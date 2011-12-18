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В женском монастыре в Раздольном произошел пожар
ПРИМОРЬЕ, 18 декабря, ZRPRESS. 17 декабря 20 часов 57 минут в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании - молебне женского монастыря, расположенного по адресу: улица Лазо посёлка Раздольное Надежденского района.
Спустя 8 минут к месту пожара прибыли первые пожарные подразделения. В ходе проведения разведки было установлено, что открытым пламенем горит кровля молебна. В 22.15 пожар локализован, в 01.44 ликвидирован полностью. В результате пожара погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, общая площадь пожара составила 650 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 5 пожарных автоцистерн и 12 человек личного состава. Причины пожара – устанавливаются, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
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