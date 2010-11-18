Следствие признало смерть главного МЧСовца Приморья суицидом

Следственным комитетом по Приморью завершена доследственная проверка по факту смерти начальника МЧС России по Приморскому краю Николая Тимошенко. По её результатам на основании установленных следствием данных принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Иными словами, причиной смерти Тимошенко является самоубийство.

В пользу этого говорит положение тела и оружие, из которого произведен выстрел, локализация и характер имеющихся на теле телесных повреждений и наличие собственноручно оставленной предсмертной записки. Версия о доведении до самоубийства также не подтвердилась, пишет Vl.Ru.