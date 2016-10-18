В Приморье произошло ДТП с участием сотрудников ГИБДД

В Уссурийске внедорожник Land Cruiser врезался в патрульную машину ДПС

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 671 км. федеральной трассы Хабаровск-Владивосток, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Водитель автомобиля Land Cruiser Prado, двигаясь со стороны Владивостока в Уссурийск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с припаркованной на обочине дороги служебной автомашиной Toyota Mark 2.

В момент столкновения в салоне патрульной машины находились инспекторы ДПС отдела ГИБДД России по городу Уссурийску, оформлявшие ранее совершенное ДТП.

В результате удара травмирован инспектор дорожно-патрульной службы. Ссадины коленного сустава получила 5-летняя пассажирка внедорожника. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Автомобили получили механические повреждения. Девочка перевозилась без детского удерживающего устройства, находилась на заднем сидении и была пристегнута штатным ремнем безопасности.

Добавим, что 5 октября водитель Land Cruiser привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего.

По словам водителя внедорожника, причиной потери управления стал щебень, находившийся на проезжей части. Также медицинское освидетельствание показало отсутствие алкоголя в крови водителя.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.