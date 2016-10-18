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В Приморье суд рассмотрит дело об экстремизме в Интернете
Местного жителя Уссурийска обвиняют в разжигании национальной вражды он разместил четыре видеозаписи, в которых были призывали к физическому уничтожению «нерусских» и борьбе с алкоголизацией в России, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, фигурант дела в период с 09.04.2015 по 17.05.2015, находясь у себя дома, используя личный ноутбук, подключенный к сети «Интернет», разместил на общедоступном Интернет-ресурсе четыре видеозаписи, которые, согласно заключению эксперта, содержат лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства и признаки оправдания идеологии насилия и т.д.
Исполняющим обязанности Уссурийского городского прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя, 1995 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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