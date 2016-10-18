www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.15 р. 100 JPY: 60.61 р.
EUR: 69.36 р. 10 CNY: 93.7 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье суд рассмотрит дело об экстремизме в Интернете

18 Октября 2016, 13:50 | Приморье

Местного жителя Уссурийска обвиняют в разжигании национальной вражды он разместил четыре видеозаписи, в которых были призывали к физическому уничтожению «нерусских» и борьбе с алкоголизацией в России, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, фигурант дела в период с 09.04.2015 по 17.05.2015, находясь у себя дома, используя личный ноутбук, подключенный к сети «Интернет», разместил на общедоступном Интернет-ресурсе четыре видеозаписи, которые, согласно заключению эксперта, содержат лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства и признаки оправдания идеологии насилия и т.д.

Исполняющим обязанности Уссурийского городского прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя, 1995 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: уголовное дело 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru