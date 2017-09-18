МЧС предупреждает жителей Приморья в связи с приходом тайфуна "Талим"

Ближайшей ночью тайфун пройдет над восточной частью Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в пресс-службе МЧС, с 18 по 19 сентября на территории восточных районов Приморского края ожидается ухудшение погодных условий, обусловленных прохождением тайфуна «Талим». Вследствие чего, на территории Тернейского, Кавалеровского и Ольгинского муниципальных районов, Дальнегорского городского округа ожидается выпадение сильных осадков в количестве до 40 мм за 12 часов и менее, при ветре 17-22 м/с.

«МЧС России настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния циклона. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населённых пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества», - говорится в сообщение ведомства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.