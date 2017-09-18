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В Приморье осудили экс-сотрудника ГУФСИН

18 Сентября 2017, 17:00 | Приморье

Ранее фигурант получил взятку в размере 15 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В марте 2017 года фигурант дела совершил преступление. Используя свое служебное положение он, находясь на территории ФКУ ИК № 33, получил взятку от осужденного в размере 15 тыс. рублей. За эту сумму подсудимый пронес для осужденного на территорию колонии мобильные телефоны, сим-карты и иные запрещенные для использования и хранения осужденными в исправительном учреждении предметы.

«Преступные действия должностного лица были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

На неделе Спасский районный суд вынесен приговор бывшему сотруднику ГУФСИН России по Приморскому краю, которого признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, лишив его права занимать должности в органах исполнения наказания, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года. Кроме этого, по приговору ему определен штраф в размере 100 тыс. рублей.

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Теги: ФСИН  взятка 



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