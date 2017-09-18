В Приморье с пасеки выкрали 120 литров меда

Грабителям грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В дежурную часть МВД Пограничного района Приморья поступило сообщение 39-летнего жителя села Яковлевка о разбойном нападении. Мужчина рассказал, что неизвестные мужчины приехали на принадлежащую ему пасеку в селе Бойком и нанесли потерпевшему побои, похитив при этом три 40-литровых фляги с медом. После чего они скрылись.

На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили потерпевшего и осмотрели место преступления. После чего ориентировка с приметами злоумышленников была передана наружным нарядам полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Трое местных жителей в возрасте 20, 25 и 28 лет доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.