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Озеро Ханка угрожает смыть целую улицу в приморском селе (ФОТО)
Тайфун Гони стал причиной сильного подъема воды в озере Ханка, сообщает деловая газета "Золотой Рог". По свидетельству очевидцев, вода поднималась на три метра и в селе Новокачалинск подошла к домам на улице Набережной. Были смыты часть дворовых строений, но самое страшное, частично обрушился берег. Из-за чего некоторые дома оказались на краю обрыва.
Обеспокоенные за свою жизнь жители заранее забили тревогу, - еще один хороший дождь, и их дома могут оказаться в Ханке, сообщает газета "Золотой Рог". Год назад жительница села, пенсионерка Людмила ХОДОВА обратилась сначала в поселковый совет, а затем по вышестоящим муниципальным и краевым инстанциям с просьбой принять меры по укреплению берега озера. Глава Ханкайского муниципального района Владимир МИЩЕНКО отписал, что в 2014-2015г. силами подрядной организации ООО «Ореол-Т» были проведены берегоукрепительные работы - завезены железобетонные фундаментные балки, ростверки и уложены вдоль берега. Но жительница села утверждает, что по состояние на сентябрь 2015 года никакие берегоукрепительные работы не проводились.
Из ответа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края следует, что после ряда обсуждений водной динамики озера Ханка было подготовлено обращение в адрес Минприроды о включении мероприятий по берегоукреплению территории Ханкайского района в Федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ на 2012-2020 годы».
Для получения субсидий из средств федерального бюджета, распорядителем которых является Федеральное агентство водных ресурсов Минприроды, край должен подать в агентство заявку с утвержденной проектной документацией на конкретный участок. Информации о том, что она уже подавалось нет. Люди, озабоченные своим будущим и, по их мнению, бездействием властей, намерены обратиться в прокуратуру с просьбой разъяснить правомерность действий чиновников, а также проверить документы подрядной организации ООО «Ореол-Т» по факту проведения берегоукрепительных работ, сообщает газета "Золотой Рог".
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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