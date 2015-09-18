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Озеро Ханка угрожает смыть целую улицу в приморском селе (ФОТО)

18 Сентября 2015, 17:59 | Приморье

Тайфун Гони стал причиной сильного подъема воды в озере Ханка, сообщает деловая газета "Золотой Рог". По свидетельству очевидцев, вода поднималась на три метра и в селе Новокачалинск подошла к домам на улице Набережной. Были смыты часть дворовых строений, но самое страшное, частично обрушился берег. Из-за чего некоторые дома оказались на краю обрыва.

Обеспокоенные за свою жизнь жители заранее забили тревогу, - еще один хороший дождь, и их дома могут оказаться в Ханке, сообщает газета "Золотой Рог". Год назад жительница села, пенсионерка Людмила ХОДОВА обратилась сначала в поселковый совет, а затем по вышестоящим муниципальным и краевым инстанциям с просьбой принять меры по укреплению берега озера. Глава Ханкайского муниципального района Владимир МИЩЕНКО отписал, что в 2014-2015г. силами подрядной организации ООО «Ореол-Т» были проведены берегоукрепительные работы - завезены железобетонные фундаментные балки, ростверки и уложены вдоль берега. Но жительница села утверждает, что по состояние на сентябрь 2015 года никакие берегоукрепительные работы не проводились.


 

Из ответа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края следует, что после ряда обсуждений водной динамики озера Ханка было подготовлено обращение в адрес Минприроды о включении мероприятий по берегоукреплению территории Ханкайского района в Федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ на 2012-2020 годы».

Для получения субсидий из средств федерального бюджета, распорядителем которых является Федеральное агентство водных ресурсов Минприроды, край должен подать в агентство заявку с утвержденной проектной документацией на конкретный участок. Информации о том, что она уже подавалось нет. Люди, озабоченные своим будущим и, по их мнению, бездействием властей, намерены обратиться в прокуратуру с просьбой разъяснить  правомерность действий чиновников, а также проверить документы подрядной организации ООО «Ореол-Т» по факту проведения берегоукрепительных работ, сообщает газета "Золотой Рог".

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 
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Теги: паводок  Тайфун 



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Комментарии

  • janicesottosto15:30, 21.09.2015#

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  • 1213:05, 25.09.2015#

    Разумнее переселение сельчан, против наступления моря ( озеро Ханка) нет мер.

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