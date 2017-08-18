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С Камчатки в Приморский край направлено 120 спасателей
Они будут оказывать помощь жителям подтопленных районов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Приморье стали применять дополнительные меры по увеличению численности спасателей и техники в регионе. Для этого в Приморье прибудет 45 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и 75 специалистов камчатского спасательного центра МЧС России. Они оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Спасатели будут задействованы в работах по ликвидации последствий подтоплений населенных пунктов ливнями.
«Привлечение дополнительных сил принимается для того, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия паводка, помочь людям привести все в порядок и вернуться к нормальной жизни», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предусматривают расчистку территорий, откачку воды из подтопленных домов и социально значимых объектов, адресную помощь по заявкам граждан, а также проведение разъяснительной работы с населением.
Кроме того, специалисты МЧС России будут выполнять спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, связанные с доставкой продуктов и медикаментов, патрулированием опасных для населения мест, контролем состояния дамб и других защитных сооружений.
Напомним, что в начале месяца прошли сильные ливни, которые вызвали масштабный паводок в Приморье. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены более 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий. В крае размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов оказались отрезанными. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации.
На сегодня реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.
Фото - МЧС России
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