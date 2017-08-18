www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.25 р. 100 JPY: 53.84 р.
EUR: 69.65 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

С Камчатки в Приморский край направлено 120 спасателей

18 Августа 2017, 16:15 | Приморье

Они будут оказывать помощь жителям подтопленных районов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье стали применять дополнительные меры по увеличению численности спасателей и техники в регионе. Для этого в Приморье прибудет 45 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и 75 специалистов камчатского спасательного центра МЧС России. Они оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Спасатели будут задействованы в работах по ликвидации последствий подтоплений населенных пунктов ливнями.

«Привлечение дополнительных сил принимается для того, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия паводка, помочь людям привести все в порядок и вернуться к нормальной жизни», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предусматривают расчистку территорий, откачку воды из подтопленных домов и социально значимых объектов, адресную помощь по заявкам граждан, а также проведение разъяснительной работы с населением.

Кроме того, специалисты МЧС России будут выполнять спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, связанные с доставкой продуктов и медикаментов, патрулированием опасных для населения мест, контролем состояния дамб и других защитных сооружений.

Напомним, что в начале месяца прошли сильные ливни, которые вызвали масштабный паводок в Приморье. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены более 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий. В крае размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов оказались отрезанными. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации.

На сегодня реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.

Фото - МЧС России

Автор:
Теги: паводок  ЧС  стихия  МЧС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru