В Приморье работодатель не выплатил своему работнику зарплату

За это на него был наложен штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура города Находки в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства выявила нарушения в деятельности местной компании, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«В рамках надзорных мероприятий установлена задолженность по заработной плате перед работником организации. Общая сумма задолженности, с учетом положенной ему компенсации в порядке ст. 236 ТК РФ, составляет свыше 31 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По фактам выявленных нарушений в отношении генерального директора юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В результате его рассмотрения указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.