В Приморье судебный пристав получил взятку в размере 12 тыс. рублей

Сотрудница госслужбы обещала освободить должника от уплаты обязательных сборов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Злоумышленница, состоя в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Находкинскому городскому округу, предложила свои услуги по освобождению должника от ответственности по уплате исполнительского сбора. Так, за денежное вознаграждение в размере 12 тыс. рублей судебный пристав пообещала должнику, удалить исполнительное производство в отношении него. Тем самым незаконно освободить его от ответственности по уплате исполнительского сбора.

Должник, действуя как участник оперативно-розыскных мероприятий, перевел на банковский счет должностного лица оговоренную сумму в качестве взятки.

В настоящее время прокурором Находки утверждено обвинительное заключение по этому делу. Бывшая госслужащая обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение за незаконных действий в пользу взяткодателя.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.