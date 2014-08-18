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В Приморье один полицейский дал взятку другому
В краевом центре судом рассмотрено уголовное дело о даче взятки сотрудником органов внутренних дел своему сослуживцу за совершение незаконных действий. За вознаграждение в размере 50 тыс. рублей подсудимый хотел положительного разрешения служебной проверки, чтобы остаться работать в органах внутренних дел. Переданные им в качестве взятки деньги были изъяты у посредника, действовавшего в рамках ОРМ, сотрудниками ОПиРОИ ОРЧ (СБ) УМВД России по Приморскому краю.
Как установлено в судебном заседании, в июне подсудимый решил передать через посредника взятку должностному лицу – старшему оперуполномоченному по особо важным делам ОПиРОИ ОРЧ (СБ) УМВД России по Приморскому краю, который проводил в отношении него проверку по факту причастности участкового к сопровождению на служебном автомобиле марки «УАЗ» автотранспортных средств, незаконно перевозящих крупногабаритные грузы.
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока бывший участковый уполномоченный ОУУ и ПДН ОП № 3 УВД России по г. Владивостоку признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 500 000 рублей условно с испытательным сроком 3 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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