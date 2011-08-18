Из-за нападения акулы в Приморье МЧС запретило купаться

Уважаемые жители и гости Приморского края, в связи с происшествием, произошедшим 17 августа 2011 года в бухте Теляковского Хасанского района во избежание недопущения гибели людей, на пляжах решением главы администрации Хасанского муниципального района ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО КУПАНИЕ до выяснения причин!

Инспекторами государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) осуществляется патрулирование водной акватории. Специалистами МЧС России совместно с правоохранительными органами проводиться информирование населения находящегося на пляжах, туристических кемпингах, базах отдыха о временном запрете купания. Всего в мероприятиях по информированию населения задействовано 42 человека личного состава и 6 плавсредств.

Убедительно просим жителей и гостей края с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Действие запрета распространяется на населенные пукты: поселок Славянка, поселок Андреевка, поселок Рязановка, поселка Безверхово, поселок Посьет, поселок Зарубино, район Косы Назимова.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.