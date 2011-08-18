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В Хасанском районе акула-людоед откусила руки отдыхающему из Владивостока

18 Августа 2011, 12:19 | Приморье

Установлена личность пострадавшего от нападения акулы в Приморье на пляже в бухте Теляковского. Молодой человек, ставший жертвой морского хищника, – житель Владивостока, сообщает корр. РИА PrimaMedia.

Молодой человек экстренно госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, у него почти по локоть откусаны руки, сообщили в администрации Хасанского района.

Трагедия произошла 17 августа около 20.00 на Витязе в бухте Теляковского на юге Приморского края. Акула напала на 25-летнего парня. У молодого человека по локоть буквально разгрызены руки, сильные кусаные раны бедра. На место ЧП выехали представители правоохранительных органов.

Пострадавшего экстренного госпитализировали в Хасанскую центральную районную больницу поселка Славянка. В данный момент проходит операция. Молодой человек находится в бессознательном состоянии.

Главный врач Хасанской ЦРБ сообщил, что жизни парня ничего не угрожает, но говорить об исходе операции еще пока рано.

Отдыхающие в шоке от произошедшей ситуации, боятся заходить в воду. По словам очевидцев, трагедия случилась всего в 10 метрах от береговой черты.

Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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