Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хасанском районе акула-людоед откусила руки отдыхающему из Владивостока
Установлена личность пострадавшего от нападения акулы в Приморье на пляже в бухте Теляковского. Молодой человек, ставший жертвой морского хищника, – житель Владивостока, сообщает корр. РИА PrimaMedia.
Молодой человек экстренно госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, у него почти по локоть откусаны руки, сообщили в администрации Хасанского района.
Трагедия произошла 17 августа около 20.00 на Витязе в бухте Теляковского на юге Приморского края. Акула напала на 25-летнего парня. У молодого человека по локоть буквально разгрызены руки, сильные кусаные раны бедра. На место ЧП выехали представители правоохранительных органов.
Пострадавшего экстренного госпитализировали в Хасанскую центральную районную больницу поселка Славянка. В данный момент проходит операция. Молодой человек находится в бессознательном состоянии.
Главный врач Хасанской ЦРБ сообщил, что жизни парня ничего не угрожает, но говорить об исходе операции еще пока рано.
Отдыхающие в шоке от произошедшей ситуации, боятся заходить в воду. По словам очевидцев, трагедия случилась всего в 10 метрах от береговой черты.
Новости тематики
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
Новости раздела
- Стрелочник не нужен
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Школа для лидеров
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Страна утренней наглости
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом