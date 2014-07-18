www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Во Владивостоке циклон натворил бед

18 Июля 2014, 14:05 | Приморье

18 июля, ночью в Приморье прошел сильный дождь с количеством осадков, составившим около трети среднемесячной нормы., сообщает www.primorsky.ru.

Обильные осадки в крае привели к подтоплению низменных участков и отдельных участков дорог.

Так, размытие верхнего слоя грунта произошло во Владивостоке – на участке автомобильной дороги бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог, в 100 метрах от Театра оперы и балета. Отмечается, что с огромным количеством осадков не справилась ливневая канализация, расположенная под автопарковкой театра.

«Дождь образовал значительный оползень возле театра. Но дорожные службы города успели завершить расчистку дороги от его последствий до начала рабочего дня. Таким образом, удалось предотвратить затруднение в движении автотранспорта», - прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства Приморского края Алексей Ширшов.

Кроме того, из-за дождя во Владивостоке затопленными оказались некоторые заведения и магазины, расположенные в полуподвальных помещениях.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: стихия  дороги владивостока  приморье  погода  происшествия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • leha17:01, 18.07.2014#

    Всегда интересует, как может не справиться канализация и все остальное с дождем, выдающим три раза в месяц треть месячной нормы осадков? новая дорога за миллиард долларов.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru