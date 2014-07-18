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Во Владивостоке циклон натворил бед
18 июля, ночью в Приморье прошел сильный дождь с количеством осадков, составившим около трети среднемесячной нормы., сообщает www.primorsky.ru.
Обильные осадки в крае привели к подтоплению низменных участков и отдельных участков дорог.
Так, размытие верхнего слоя грунта произошло во Владивостоке – на участке автомобильной дороги бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог, в 100 метрах от Театра оперы и балета. Отмечается, что с огромным количеством осадков не справилась ливневая канализация, расположенная под автопарковкой театра.
«Дождь образовал значительный оползень возле театра. Но дорожные службы города успели завершить расчистку дороги от его последствий до начала рабочего дня. Таким образом, удалось предотвратить затруднение в движении автотранспорта», - прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства Приморского края Алексей Ширшов.
Кроме того, из-за дождя во Владивостоке затопленными оказались некоторые заведения и магазины, расположенные в полуподвальных помещениях.
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Всегда интересует, как может не справиться канализация и все остальное с дождем, выдающим три раза в месяц треть месячной нормы осадков? новая дорога за миллиард долларов.