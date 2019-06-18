В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье

На фоне дела Ивана Голунова материал более чем актуален

«Как не попасть под прессинг приморского ФСБ или новые методы нейтрализации неугодных» - так называется материал, опубликованный на сайте no-lawlessness.ru. Заголовок звучит интригующе, поэтому перепечатываем материал в полном объеме.

«В наших журналистских расследованиях мы уже неоднократно рассказывали о способах и методах фабрикации уголовных дел УФСБ по Приморскому краю. Сегодня нам хочется рассказать о новом виде уголовного преследования, которое в ближайшее время может захлестнуть наш край, да и не только. Но самое страшное, что этому преследованию может подвергнуться практически любой законопослушный гражданин и при этом гарантированно получить срок лишения свободы.

Немыслимо, но следственном изоляторе г. Владивостока уже два года содержатся два жителя Краснодара. Впереди приговор и этап в колонию по прописке. Так столица ДФО встретила своих гостей из Краснодара Дениса Решмет и Андрея Улезько, молодых интеллигентных парней. Ныне подсудимых по экзотической статье 283.1 ч.2 пп. «а», «д» УК РФ. А иначе незаконное получение и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Не знали о такой? Рассказываем с целью предостеречь вас от опасности оказаться в подобной ситуации.

Итак, к гостайне в России относится огромное количество информации, которую даже попросту невозможно подсчитать, десятки миллионов всевозможных документов. Данные и информация во всевозможных организациях и ведомствах: ЗАГСе, сельском хозяйстве, армии, силовых ведомствах, судах, администрациях всех уровней. Впрочем, в России нет места, где не было бы гостайны. И получить её можно от носителей гостайны, при этом даже не осознавая, что ваш собеседник случайно сообщил вам сведения охраняемые государством, и что вы невольно стали их обладателем и тем самым государственными преступниками. К примеру, случайно в отделе статистики услышали обсуждаемые проблемы строительства какого-нибудь вредного объекта. Рассказав об услышанном кому-нибудь вы ещё автоматически подлежите уголовной ответственности и немедленному аресту.

В 2016 году для следователей ФСБ создали «спасательную» профильную статью 283.1 УК с целью исправить статистику и показать эффективность своей работы.

Никто не спорит с ФСБ, ни суд, ни прокуратура, а военно-следственные органы СК России откровенно боятся возбуждать уголовные дела против сотрудников ФСБ. Следственные отделы ФСБ сами себе выбирают жертв преследований.

Заключив вас под стражу в СИЗО, вас обеспечат камерой с низким потолком, крысами и грибком. А «нужные» соседи по камере и карцер обеспечат явку с повинной и полное признание вины. Казалось бы, при их возможностях ничего нового и не надо, но народные статьи сложно наказуемы в суде и тяжело ограничить возможности защиты. Теперь же вершиной раскрываемости может стать статья 283.1 УК РФ. Ведь она полностью развязывает руки следователям ФСБ, лучшей возможности трудно представить. Теперь дело переходит в разряд грифа «совершенно секретно» и «секретно», то есть ещё сотни документов, которые составляют государственную тайну. А значит новые эпизоды разглашения гостайны, новые уголовные дела, новые подсудимые и показатели раскрываемости

Что происходит в рамках расследования дела о гос.тайне?

1) Эксперты по оценке сведений составляющих гостайну и оценивающие ущерб - офицеры ФСБ;

2) Понятые должны иметь доступ к гостайне, то есть опять из числа офицеров ФСБ;

3) Судья также должен пройти проверку в ФСБ;

4) Секретарь суда также проходят проверку и получают допуск в ФСБ;

5) Экспертиза на секретность может быть проведена только подразделениями ФСБ;

6) Свидетели дают подписку о неразглашении как и где их допросили;

7) Помещения для допроса, встречи с адвокатом и зал судебного заседания и техника проходят аккредитацию ФСБ;

8) Допуски к гостайне оплачиваются из бюджета РФ;

9) Все аудио и видео записи секретны, ознакомление запрещено.

А что же для обвиняемого?

В следственных изоляторах попросту нет помещений, прошедших проверку ФСБ, а значит нет возможности конфиденциальной беседы с адвокатом без разглашения гостайны, и нет возможности и места огласить материалы уголовного дела, так как это разглашение гостайны. Также отсутствуют камеры для содержания заключенных, обладающих сведениями, составляющих гостайну. А значит не за горами создание спецтюрем ФСБ. Обвиняемый по ст.283.1 УК РФ сталкивается с целой армией прошедших проверку приватным разговором и официальным предупреждением с распиской об уголовной ответственности. Вы лишены возможности работать с адвокатом, запрещено оглашать существо обвинения, а значит невозможно выработать линию защиты. Невозможно общаться и со свидетелями защиты. По сути адвокат берет на себя огромную ответственность и на него легко воздействовать жалобами, а ещё хуже возбуждением уголовного дела за разглашение гостайны. Вы думаете это всё? Действует полный запрет на копирование материалов уголовного дела. Все свои мысли, ошибки следствия вы обязаны записывать в тетрадь и сдавать следователю ФСБ. То есть ваши мысли и планы защиты в секрете не останутся. Получается всю информацию об уголовном деле вы должны держать в памяти и не с кем проконсультироваться, так это грозит новым уголовным делом. Но наше правосудие не видит в этом ничего противозаконного.

Но вернемся к нашим осужденным по ст.283.1 УКРФ, которые находятся под арестом с августа 2017 года.

Пограничное управление и следственный отдел ФСБ по Приморскому краю совместно в очередной раз защитили своих офицеров от ответственности. Поистине похвальное офицерское единство и взаимопомощь. Но для нас, простых граждан это попросту банальная коррупция и кумовство. Всё началось, когда Решмет 26.12.2016г. исполнил свой гражданский долг и сообщил в органы ФСБ, что Гладких сообщил сведения, составляющие гостайну ему, консулу Рф в г.Пусан Быкову Роману Владимировичу, профсоюзу моряков в городе Пусан (республика Корея), своей жене Гладких Т.Л. и большому количеству офицеров ФСБ. Сведения, которые он не имел права разглашать. Передал 2ч 30 мин. аудиозаписи, на которых Гладких осознанно под запись оглашает гос.тайну. Но чтобы спасти свои погоны, офицеры погрануправления Приморского края подают рапорт об обнаружении признаков состава преступления в отношении Решмет и Улезько, согласно которого, они якобы группой лиц при помощи угроз незаконно получают гостайну. Согласно заключения экспертов, имеющих образование психологов (даже не психиатров), они дают в ФСБ клинические диагнозы. Послушав рассказ Гладких и почитав показания офицеров, эксперты отказались вдруг от прослушивания аудиозаписи самого преступления и сделали нужные выводы, что Решмет в кафе смог запугать Гладких и тем самым нарушить волевой компонент деятельности, что аж привело к неконтролируемому словесному фонтану последнего и высказаны несознательные два слова, составляющие сведения гостайны. Два психолога своими выводами дали следствию причину держать двух людей в тюрьме и обвинить их в тяжком преступлении. Адвокатам на стадии следствия не дали возможности задать вопросы экспертам и приобщить аудиозапись. Получив показания от Гладких, который неоднократно добровольно разгласил гостайну, с целью не допустить позора и служебных проверок, Гладких из подозреваемого переводят в свидетели, а потом и вовсе в потерпевшего с правом требовать ущерба в размере 1086000 у подсудимых Решмета и Улезько. Ещё бы, ведь психологи указали в своих заключениях, что Гладких аж 7 месяцев сидел на транквилизаторах и уж очень сильно боялся слов Решмета.

Ну а теперь самое интересное и поучительное для всех наших читателей… Экспертиза по оценке сведений, составляющих гостайну сделали те офицеры ФСБ, которые должны были быть привлечены к ответственности. Аудиозапись эти руководители, как и психологи изучать не стали. Конечно, что значат записанные слова против показаний испуганного Гладких… зато в показаниях Гладких есть два слова, которые составляют гос.тайну. И весь абсурд обвинения, строится реально на этих двух словах, а не на документах, файлах или чем-то подобном... Этих слов было достаточно, чтобы обвинить в тяжком преступлении, а также заключения «психологов», которые даже не слушали запись… В судебном заседании судья Ветохин сам решает оценить относятся ли полученные сведения к гостайне или нет исходя из своего внутреннего убеждения и секретных приказов. Обвиняемые продолжают сидеть в СИЗО г.Владивостока, что наводит на мысль, что судья не сомневается в вынесении именно обвинительного приговора и нежелании изменить меру пресечения на более мягкую, ведь тогда они смогут защищаться и испортить запланированный сценарий.

Уже совсем скоро ребятам вынесут приговор и таким образом судебная практика прецедент для подобных случаев. Лишение свободы за «два слова» и взыскание миллиона. Ну а дальше, как всегда, подобная практика начнет применяться повсеместно. Члены ОНК рассказали нам о том, как издевались над Решметом, держа его в спец.блоке в сырости и с крысами. ОНК добились перевода Решмета, получившего пневмофиброз легких, нормальные условия. За два года Денис Решмет сменил 17 камер. Чтобы вся тюрьма знала, за что он сидит. Наверное это своеобразный метод охраны гос.тайны, которой он обладает, а может быть и повод привлечь его сокамерников по тому же обвинению.

Мы же хотим предостеречь всех граждан от такой опасности быть несправедливо обвиненным. Поделиться информацией, услышанной от подозрительных и не очень лиц, обратившись в правоохранительные органы, может закончиться трагически. Ваше желание выполнить свой гражданский долг может превратить вас из заявителя в подсудимого, как это произошло с Решметом.

Никто из нас сегодня не знает, как обезопасить себя и близких. Наверное нужно каждое произносимое слово обсуждать м адвокатом.

Самое интересное, что за время следствия и суда сведения, составляющие гос.тайну стали достоянием всего правового сообщества Приморского края. Следователи Еремицкий В.В. и Зацепин А.В. безнаказанно разглашали гос.тайну и сами провели проверку в отношении себя. По данному делу офицеры летали в командировку бизнес-классом в Москву, Краснодар, Петропавловск-Камчатский. Ведь дело же секретное, документы предаются только нарочно.

Теперь капитан Зацепин стал опытным следователем по ст.283.1 УК РФ. А если учесть, что его сестра осуществляет надзор со стороны прокуратуры, а отец руководитель судебного департамента, то подобные дела со 100% раскрываемостью в ближайшее время могут стать на поток. Судья Ветохин рассматривает это «особо сложное» дело уже 9 месяцев, где 2ч 30 мин аудиозаписи и показания Гладких оказались сфальсифицированными. А значит дело действительно «особо сложное». Если граждан можно осудить за невольно полученные слова, то скоро этих дел будет поток.

Анастасия МАЛИНОВСКАЯ.