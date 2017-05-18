Вьетнамцы чуть не накормили приморцев опасными бактериями

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции с вьетнамского предприятия, поставившего в апреле этого года во Владивосток 4,5 тонны небезопасного для здоровья сушеного желтого полосатика. Реализация этой рыбопродукции могла нанести ощутимый вред здоровью её покупателей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, опасный для здоровья сушеный желтый полосатик поступил в морской порт Владивостока в середине апреля этого года из Социалистической Республики Вьетнам. В рамках усиленного лабораторного контроля от прибывшей партии были отобраны пробы и направлены на лабораторные исследования.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в сушеной рыбе почти в 4,4 раза был превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке.

Вьетнамское предприятие, поставившее в Приморский край небезопасную продукцию, получило право на поставки в Российскую Федерацию в мае 2009 года. До начала марта 2017 года, когда в его продукции, также желтом полосатике, специалистами Россельхознадзора было обнаружено значительное превышение уровня бактериальной обсемененности и был введен режим усиленного лабораторного контроля, нареканий у российской стороны не возникало.

В связи с повторным выявлением небезопасной продукции, поставленной этим предприятием, Россельхознадзором в мае этого года принято решение ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию выпускаемой им продукции. Помимо сушеной рыбы, предприятие-нарушитель лишилось права поставок в нашу страну консервированной и солёной рыбы, живых, охлаждённых и мороженых моллюсков, рыбы горячего и холодного копчения.