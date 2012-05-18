Приморского должника по алиментам наказали обязательными работами

ПРИМОРЬЕ, 18 мая, ZRPRESS. В отделе судебных приставов по Пожарскому району возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Б. в размере ¼ части заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Должник категорически отказывался платить алименты, утверждая, что дочь не его, а денежных средств на проведение экспертизы по установлению отцовства у него нет. Лишь два раза гражданин Б. «пожертвовал» на воспитание своей дочери весьма скромные суммы - 150.00 руб. и через некоторое время - 120.00 руб.

В 2010 г. гражданин Б. был впервые признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Тем не менее должник по-прежнему мер к трудоустройству и погашению образовавшейся задолженности не предпринимал, хотя на тот момент она составила уже 211539,53 руб., и гражданину Б. неоднократно вручалось ходатайство в центр занятости населения с целью поиска работы и трудоустройства.

Вскоре гражданин Б. был повторно привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов - суд назначил должнику наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Только после повторного привлечения к уголовной ответственности должник встал на учет в центр занятости населения, кроме того, из случайного дохода выплачивает незначительные суммы до 1000 руб. в счет погашения долга по алиментам.

«Золотой Рог».