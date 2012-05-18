www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.58 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 95.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Приморского должника по алиментам наказали обязательными работами

18 Мая 2012, 01:41 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 18 мая, ZRPRESS. В отделе судебных приставов по Пожарскому району возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Б. в размере ¼ части заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Должник категорически отказывался платить алименты, утверждая, что дочь не его, а денежных средств на проведение экспертизы по установлению отцовства у него нет. Лишь два раза гражданин Б. «пожертвовал» на воспитание своей дочери весьма скромные суммы - 150.00 руб. и через некоторое время - 120.00 руб.

В 2010 г. гражданин Б. был впервые признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Тем не менее должник по-прежнему мер к трудоустройству и погашению образовавшейся задолженности не предпринимал, хотя на тот момент она составила уже 211539,53 руб., и гражданину Б. неоднократно вручалось ходатайство в центр занятости населения с целью поиска работы и трудоустройства.

Вскоре гражданин Б. был повторно привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов - суд назначил должнику наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Только после повторного привлечения к уголовной ответственности должник встал на учет в центр занятости населения, кроме того, из случайного дохода выплачивает незначительные суммы до 1000 руб. в счет погашения долга по алиментам.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru