Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах

Миллиарды рублей выделены, но готовность по ряду объектов и через несколько лет составляет 3-5%

Заместитель генпрокурора предостерег приморских чиновников, ответственных за инфраструктуру ТОРов - Юрий ГУЛЯГИН объявил предостережение нескольким чиновникам администрации Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий ГУЛЯГИН объявил предостережения о недопустимости нарушений закона нескольким руководителям департаментов администрации Приморского края за срыв сроков введения объектов инфраструктуры для ТОР «Михайловская» и «Надеждинская».

Весьма суровый разговор с кураторами от государства недостроенных инфраструктурных объектов ТОР состоялся на межведомственном совещании, посвященном вопросам состояния законности при реализации Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в Приморском крае. Оно прошло в минувший вторник в Прокуратуре Приморского края при участии руководителей краевых структур ФСБ, Прокуратуры, МВД, председателя ЗК ПК, представителя Корпорации развития Дальнего Востока, руководителей краевой администрации различного уровня.

Как заметил в докладе прокурор Примосркого края Сергей БЕССЧАСНЫЙ, в регионе создано четыре территории опережающего социально-экономического развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический», где в общей сложности ведут деятельность уже 69 резидентов. На реализацию мероприятий по созданию объектов инфраструктуры территорий предусмотрено выделение свыше 12,5 млрд рублей бюджетных средств, в том числе более 4 млрд рублей – из краевого бюджета.

В соответствии с законом для резидентов ТОР за счет этих средств строятся объекты инфраструктуры:¬ дороги, линии электропередачи, подстанции, объекты водоснабжения и водоотведения. Некоторые из них в соответствии с первоначально подписанными договорами должны были быть введены уже в конце 2017 года, но так и не вступили в строй. Между тем, готовность по ряду подобных объектов составляет 3-5 процентов – об этом с негодованием говорил заместитель генпрокурора, пытавшийся получить внятные разъяснения на этот счет курирующих проекты от администрации края руководителей. Понятно, что с вложившейся ситуации страдают резиденты ТОР, вынужденные корректировать собственные планы реализации проектов или нести дополнительные издержки на экстренное решение возникающих проблем.

В ходе совещания заместитель генерального прокурора РФ объявил предостережения о недопустимости нарушений закона

вице-губернатору Валентину ДУБИНИНУ (курирует сельское хозяйство), директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру ШВОРА, директору департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрею БРОНЦ, руководителю департамента проектного управления Кристине ШУВАЛОВОЙ.

По поводу куратора ТОР «Надеждинская» и.о. директора департамента промышленности Алексей ПИКАЛОВА, который был приглашен на совещание, но не присутствовал, Юрий Гулягин заметил, что найдет возможность предостеречь от нарушения законов и его.

По словам заместителя генпрокурора, в случае нанесения ущерба инвесторам ТОР и дальнейшего невыполнения установленных сроков сдачи объектов инфраструктуры, разговор с чиновниками, ответственными за реализацию проектов, из административной плоскости будет переведен в другую, более строгую. Как все поняли – уголовную.

«Хотелось бы, чтобы договоры выполнялись, и чтобы вера инвесторов к власти была безусловной, чтобы инструмент экономического развития Дальнего Востока заработал в полной мере», – подчеркнул он.