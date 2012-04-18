Приморские сельхозпроизводители остались без тракторов в разгар посевной

ПРИМОРЬЕ, 18 апреля, ZRPRESS. Оформив кредит в одном из крупных российских банков, сельскохозяйственный кооператив не смог рассчитаться с кредитором в установленные договором сроки. Сумма задолженности предприятия составила 4,5 млн. рублей.

Исполнительный лист о взыскании долга поступил в отдел судебных приставов по Черниговскому району. Так как в качестве залога при заключении договора кредитования кооператив предложил сельскохозяйственную технику, на нее судебным приставом-исполнителем был наложен арест.

В итоге судебные приставы Черниговского района наложили арест на 12 единиц сельскохозяйственной техники. Аресту подверглись 6 комбайнов, 4 колесных трактора, 2 гусеничных трактора.

В дальнейшем арестованное имущество будет оценено и передано на реализацию. Средства от продажи техники пойдут в счет погашения задолженности по кредиту, сообщает пресс-служба УФССП по ПК.

«Золотой Рог».