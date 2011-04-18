Из Китая в Приморье нелегальные деньги везут грузовиками

Крупная денежная сумма, которую нелегально пытались провезти из Китая в Россию, выявлена 16 апреля пограничниками и сотрудниками таможенной службы в пункте пропуска через границу «Турий Рог».

В ходе досмотра грузовой китайской автомашины, оформлявшейся на въезд в Россию, в кабине были обнаружены 7,5 млн российских рублей, 5 тысяч американских долларов, а также коробка с лекарственными препаратами, предположительно психотропного характера, в таблетках и флаконах общим весом около 3 килограммов.

По данному факту разбирательство и экспертизу проводят сотрудники таможни, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.