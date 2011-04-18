Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Из Китая в Приморье нелегальные деньги везут грузовиками
18 Апреля 2011, 16:04 | Приморье
Крупная денежная сумма, которую нелегально пытались провезти из Китая в Россию, выявлена 16 апреля пограничниками и сотрудниками таможенной службы в пункте пропуска через границу «Турий Рог».
В ходе досмотра грузовой китайской автомашины, оформлявшейся на въезд в Россию, в кабине были обнаружены 7,5 млн российских рублей, 5 тысяч американских долларов, а также коробка с лекарственными препаратами, предположительно психотропного характера, в таблетках и флаконах общим весом около 3 килограммов.
По данному факту разбирательство и экспертизу проводят сотрудники таможни, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
Новости раздела
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- В Приморье задержали группу вымогателей
Loading...