www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.67 р. 100 JPY: 57.99 р.
EUR: 73.36 р. 10 CNY: 96.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
ЖКХ
Распечатать

Приморцы протестовали против необоснованных тарифов ЖКХ

18 Марта 2019, 08:36 | Приморье

Участники акции решили обратиться к губернатору края

На прошедших выходных в поселке Кавалерово на центральной площади состоялся пикет против уплаты ОДН и законности расчетов тарифов на и ЖКХ. Протестовали кавалеровцы и против бездействия районной администрации по вопросу создания Кавалеровского городского округа и другим вопросам социального и политического развития Кавалеровского района.

Организовал пикет депутат районной Думы, редактор газеты «За матушку Россию» Сергей ПЛЕВАКО. Участников было около 70 человек. По его словам, правительство РФ выпустило постановление, согласно которому жители многоквартирных домов  (в том числе с альтернативным отоплением) стали платить значительно больше за теплоэнергию, потребленную в целях содержания общего имущества (за ОДН), особенно при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии. Ежегодно растут тарифы на ЖКХ. Глава ФАС РФ Игорь АРТЕМЬЕВ заявил, что россияне переплачивают за коммунальные услуги от себестоимости в два раза. Газификация Приморского края практически отсутствует.


 

Далее пикетчики возмущены тем, что директор МАУ «ЦКДБО» КАРГИНА отказала мункому Кавалеровского городского поселения в предоставлении киноконцертного зала «Россия» для проведения публичных слушаний, назначенных на 27 марта, по вопросу создания Кавалеровского городского округа и отказала в предоставлении фойе ККЗ «Россия» депутату Думы района Сергею Плевако для проведения собрания с избирателями его округа.

Участники пикета решили обратиться к губернатору Приморского края с просьбой оказать финансовую помощь для установки в многоквартирных домах общедомовых приборов учета тепловой энергии. В связи с предложением президента РФ газифицировать Россию и с целью снижения тарифов ЖКХ потребовать от «Газпрома» включить в план газификации Приморский край. Решено также потребовать от региональной энергетической комиссии Приморского края проверить обоснованность расчета «Примтеплоэнерго» стоимости гигакалории.


 

Пикетчики решили также предложить прокуратуре Приморского края рассмотреть вопрос принятия администрацией Кавалеровского муниципального района решения о предоставлении помещений для встреч депутатов Думы района с их избирателями. От прокуратуры ждут и правовой оценки действиям директора МАУ «ЦКДБО» по непредоставлению помещения для публичных слушаний по вопросу создания Кавалеровского городского округа  и проведения собрания избирателей округа № 8. От прокурора ждут и правовой оценки действиям главы Кавалеровского района Сергея ГАВРИКОВА по вопросу расходования бюджетных средств на кадастровые работы и грейдировку дороги до оленника, оформленного на его дочь.

Пикетчики поддержали создание Кавалеровского городского округа и призвали сторонников КГО принять активное участие в публичных слушаниях по данному вопросу.


 

Протестанты предложили краевому парламенту и губернатору вернуть прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов. Предложено также главе Кавалеровского городского поселения Павлу ЯКОВЕНКО в связи с отказом предоставления ККЗ «Россия» для проведения публичных слушаний по вопросу создания Кавалеровского городского округа  и проведения собрания избирателей округа № 8 уведомить главу района Сергея Гаврикова о прекращении договора о передаче культуры районной администрации. Инициатор пикета Сергей Плевако направил резолюцию пикета в правительство РФ, губернатору края, в краевой парламент, прокурору приморского края, председателю правления «Газпрома», главе Кавалеровского МО, главе Кавалеровского городского поселения, директору МАУ «ЦКДБ» и в СМИ.

Фото Владимира БУХАРОВА.

Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: губернатор  протест  ОДН  жкх 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:00, 18.03.2019#

    Школьница 12 лет из д. Томсино Псковской обл. написала письмо президенту с просьбой о помощи-в селе сократили школу добираться в соседнее село далеко, мама работает на двух работах и получает 12 тыс. рублей, простит мотоблок т. к. тяжело копать огород. После письма школьнице и матери угрожают семья вынуждена уехать. Смысл подобных новостей сходен со статье и говорит о том что системный кризис в партии власти в Кремле в разгаре. Когда за отопление 60 кв. м. приходит в январе приходит счет под 5 тысяч рублей то вопросов больше не к теплоснабжающей фирме а строю в котором мы живем т. е. нужна смена власти.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru