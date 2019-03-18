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Приморцы протестовали против необоснованных тарифов ЖКХ
Участники акции решили обратиться к губернатору края
На прошедших выходных в поселке Кавалерово на центральной площади состоялся пикет против уплаты ОДН и законности расчетов тарифов на и ЖКХ. Протестовали кавалеровцы и против бездействия районной администрации по вопросу создания Кавалеровского городского округа и другим вопросам социального и политического развития Кавалеровского района.
Организовал пикет депутат районной Думы, редактор газеты «За матушку Россию» Сергей ПЛЕВАКО. Участников было около 70 человек. По его словам, правительство РФ выпустило постановление, согласно которому жители многоквартирных домов (в том числе с альтернативным отоплением) стали платить значительно больше за теплоэнергию, потребленную в целях содержания общего имущества (за ОДН), особенно при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии. Ежегодно растут тарифы на ЖКХ. Глава ФАС РФ Игорь АРТЕМЬЕВ заявил, что россияне переплачивают за коммунальные услуги от себестоимости в два раза. Газификация Приморского края практически отсутствует.
Далее пикетчики возмущены тем, что директор МАУ «ЦКДБО» КАРГИНА отказала мункому Кавалеровского городского поселения в предоставлении киноконцертного зала «Россия» для проведения публичных слушаний, назначенных на 27 марта, по вопросу создания Кавалеровского городского округа и отказала в предоставлении фойе ККЗ «Россия» депутату Думы района Сергею Плевако для проведения собрания с избирателями его округа.
Участники пикета решили обратиться к губернатору Приморского края с просьбой оказать финансовую помощь для установки в многоквартирных домах общедомовых приборов учета тепловой энергии. В связи с предложением президента РФ газифицировать Россию и с целью снижения тарифов ЖКХ потребовать от «Газпрома» включить в план газификации Приморский край. Решено также потребовать от региональной энергетической комиссии Приморского края проверить обоснованность расчета «Примтеплоэнерго» стоимости гигакалории.
Пикетчики решили также предложить прокуратуре Приморского края рассмотреть вопрос принятия администрацией Кавалеровского муниципального района решения о предоставлении помещений для встреч депутатов Думы района с их избирателями. От прокуратуры ждут и правовой оценки действиям директора МАУ «ЦКДБО» по непредоставлению помещения для публичных слушаний по вопросу создания Кавалеровского городского округа и проведения собрания избирателей округа № 8. От прокурора ждут и правовой оценки действиям главы Кавалеровского района Сергея ГАВРИКОВА по вопросу расходования бюджетных средств на кадастровые работы и грейдировку дороги до оленника, оформленного на его дочь.
Пикетчики поддержали создание Кавалеровского городского округа и призвали сторонников КГО принять активное участие в публичных слушаниях по данному вопросу.
Протестанты предложили краевому парламенту и губернатору вернуть прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов. Предложено также главе Кавалеровского городского поселения Павлу ЯКОВЕНКО в связи с отказом предоставления ККЗ «Россия» для проведения публичных слушаний по вопросу создания Кавалеровского городского округа и проведения собрания избирателей округа № 8 уведомить главу района Сергея Гаврикова о прекращении договора о передаче культуры районной администрации. Инициатор пикета Сергей Плевако направил резолюцию пикета в правительство РФ, губернатору края, в краевой парламент, прокурору приморского края, председателю правления «Газпрома», главе Кавалеровского МО, главе Кавалеровского городского поселения, директору МАУ «ЦКДБ» и в СМИ.
Фото Владимира БУХАРОВА.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Школьница 12 лет из д. Томсино Псковской обл. написала письмо президенту с просьбой о помощи-в селе сократили школу добираться в соседнее село далеко, мама работает на двух работах и получает 12 тыс. рублей, простит мотоблок т. к. тяжело копать огород. После письма школьнице и матери угрожают семья вынуждена уехать. Смысл подобных новостей сходен со статье и говорит о том что системный кризис в партии власти в Кремле в разгаре. Когда за отопление 60 кв. м. приходит в январе приходит счет под 5 тысяч рублей то вопросов больше не к теплоснабжающей фирме а строю в котором мы живем т. е. нужна смена власти.