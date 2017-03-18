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Секретные свидетели заявили, что они опасаются директора ТИНРО-центра на свободе

18 Марта 2017, 11:35 | Приморье

Шокирующие вести приходят с Дальнего Востока. Генеральный директор ТИНРО-центра Лев Бочаров оказался под строгим наблюдением властей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. 14 марта учёный был задержан и отправлен в изолятор временного содержания.

Что же такого учинил Лев Николаевич, из-за чего стал необходим его арест? – Оказывается, как сообщил корреспондент Fishnews, в 2015 году ТИНРО-центром был оплачен подрядный договор на отлов касаток для научных исследований, а договор был заключен постфактум, «задним числом», уже после выполнения работ.

По словам адвоката обвиняемого, говорить о причиненном ущербе некорректно – действительно, работы были выполнены и оплачены без завышения стоимости. Пострадать тут мог только другой подрядчик, который мог рассчитывать на дополнительный заработок.

В объяснении Льва Бочарова всё звучит вполне логично – из-за смены организационно-правовой формы с ФГУПа на ФГБНУ, учреждение просто не успело перейти на новые бюрократические рельсы – не было ни плана закупок, ни счета в казначействе, ни электронных подписей руководителей. Конечно, следовать законодательству важно, но останавливать исследовательские работы было нельзя. Мало того, ученые были ограничены во времени, ведь отлов касаток ведется в июле месяце, когда эти киты подходят к берегу поживиться лососем.

Многим известно, что переорганизация предприятия может занимать долгие месяцы, и обвинения выглядят несколько абсурдными. Что если бы подобный инцидент произошел во время какой-нибудь экологической катастрофы, когда нужны срочные исследования, а их задержка может привести к гибели популяций или даже людей?

В этом деле больше всего беспокоит судьба самих касаток, и если бы в материалах дела были бы зафиксированы факты причинения вреда фауне, претензий к следствию не было бы. Правда, всплыл один неприятный факт – в деле появились показания двух секретных свидетелей, которые опасаются появления Льва Николаевича на свободе. Не были бы они секретными – было бы к ним больше доверия, но факт есть факт.

В противовес выше сказанному, за директора ТИНРО-центра вступились его подчиненные – Адвокат Олег Орлов озвучил в суде обращение трудового коллектива ТИНРО-Центра, в котором говорилось что, лишь благодаря усилиям руководства институту удалось сохранять высокий уровень работ даже в непростые для отраслевой науки годы, заявили в организации.

Лев Бочаров – это ученый с мировым именем, один из основателей нового научного направления комплексного анализа и прогнозирования состояния системы «окружающая среда – морские биологические объекты». Имеет степень доктора технических наук, является членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. На его счету более ста опубликованных научных работ, и множество государственных наград и званий.

Разбирательство продолжается, и по сей день – 17 марта Фрунзенским районным судом Владивостока было вынесено решение о переводе Льва Бочарова под домашний арест, вплоть до дня Победы. Хочется верить, что такой уважаемый ученый не перешел точку невозврата и следствие всё-таки пойдет ему на встречу.

Фото «Коммерсант».

Макс ФИШМАН, главный редактор аналитического портала «ГдеРыба?», подготовлено по материалам Fishnews.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: казначейство  УК  арест  тинро  бочаров  коррупция  ФСБ  касатка 



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