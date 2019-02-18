Депутат заксобрания края "подрабатывал" мошенничеством

В краевом парламенте грядет вынужденная ротация

Парламент Приморья на ближайшем заседании официально прекратит полномочия депутата Руслана МАНОКОНОВА, осужденного за мошенничество с выплатами за съем жилья. Профильный комитет ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания уже подготовил проекты соответствующих решений.

Ожидается, что вопрос о прекращении полномочий Маноконова, а также об изменении в составе комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, будет рассмотрен в ходе сессии ЗС ПК, запланированной на 27 февраля. Так как осужденный депутат избирался в текущий созыв Заксобрания по одномандатному округу, «ядром» которого является Находка, то в сентябре 2019 года в портовом городе потребуется провести довыборы в краевой парламент.

Досрочное прекращение полномочий депутата в связи с приговором по статье Уголовного кодекса РФ в нынешнем созыве Законодательного Собрания происходит впервые. Напомним, что в октябре 2018 года Руслан Маноконов был приговорен Фрунзенским судом к четырем годам колонии общего режима. Суд признал Маноконова и в мошенничестве с компенсациями за съем жилья во Владивостоке, положенными ему как иногороднему депутату. Парламентарий был взят под стражу прямо в зале суда. Несколько недель назад апелляционная инстанция сократила срок заключения Маноконова до 3 лет 9 месяцев – именно это решение суда, вступившее в законную силу, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Руслан Маноконов трижды избирался депутатом Законодательного Собрания – в 2006, 2011 и 2016 годах. Правда, последние выборы прошли не совсем гладко – кандидатура находкинского политика не прошла согласование в федеральном руководстве «Единой России». Но поскольку приморские единороссы не стали выдвигать собственного кандидата по одномандатному округу № 19, Маноконов без труда прошел в ЗС ПК как самовыдвиженец. В бюджетном комитете ЗС Руслан Маноконов занимал пост заместителя председателя.

Добавим, что в настоящее время под следствием находится еще один депутат комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам – Виктор МИЛУШ. Как и Маноконов, он впервые был избран в Заксобрание в 2006 году. Арестованный осенью 2018 года парламентарий обвиняется по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Срок содержания Милуша в следственном изоляторе продлен до 28 февраля текущего года, следствие продолжается.